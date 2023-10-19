Юрист предупредил о популярной мошеннической схеме, на которую ведутся именинники

Иван Соловьёв — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России — рассказал RT, что в канун дня рождения можно столкнуться с очень популярной мошеннической схемой.

"Накануне дня рождения человеку приходит поздравление от популярной сети бытовой техники и предлагается в честь праздника купить очень хороший товар со скидкой 50%. И так выгодно, что практически невозможно отказаться", — объяснил принцип схемы Соловьёв.

Однако, по словам юриста, именинник не только не получит своего подарка, но и к тому же потеряет деньги. Эксперт рассказал, что мошенники находят жертв в базах, где указан номер телефона и дата рождения. Специалист порекомендовал перепроверять предложения от магазинов, особенно когда цена слишком низкая.