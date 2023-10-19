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19 октября, 11:27

Юрист предупредил о популярной мошеннической схеме, на которую ведутся именинники

Юрист Соловьёв: Именинники могут попасться на развод с "подарками" от мошенников

Иван Соловьёв — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России — рассказал RT, что в канун дня рождения можно столкнуться с очень популярной мошеннической схемой.

"Накануне дня рождения человеку приходит поздравление от популярной сети бытовой техники и предлагается в честь праздника купить очень хороший товар со скидкой 50%. И так выгодно, что практически невозможно отказаться", — объяснил принцип схемы Соловьёв.

Однако, по словам юриста, именинник не только не получит своего подарка, но и к тому же потеряет деньги. Эксперт рассказал, что мошенники находят жертв в базах, где указан номер телефона и дата рождения. Специалист порекомендовал перепроверять предложения от магазинов, особенно когда цена слишком низкая.

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Ранее Соловьёв рассказывал, что телефонные мошенники всё чаще начали использовать схему обмана с СМС-сообщениями о необходимости погасить задолженность за проезд по платной трассе. Эксперт подчеркнул, что преступники не могут точно знать, кто проехал по платной дороге, а кто нет, поэтому они используют рассылку вслепую.

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Александра Мышляева
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