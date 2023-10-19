Подругу Цоя и жену Науменко развели на 100 тысяч, угрожая переводом денег на Украину

Наталью Россовскую — экс-жену лидера группы "Зоопарк" Майка Науменко — развели на круглую сумму, угрожая статьёй за содействие террористам. По данным SHOT, на днях 63-летней женщине стали названивать "сотрудники ФСБ и ЦБ", которые вывалили её личные данные, сбив с толку, и начали реализовывать уже отработанную схему: пугать неизвестными, которые якобы вот-вот возьмут на имя жертвы кредит в 400 тысяч рублей и переведут его на Украину.

А после этого пригрозили тем, что женщина обязательно подпадёт под статью "Содействие террористической деятельности", по которой, между прочим, можно получить и пожизненное. Выход Наталье предложили только один — взять кредит быстрее "преступников" и перечислить его своим "спасителям". Женщина побежала в банк, но смогла получить только сто тысяч, которые сразу улетели на счёт неизвестных.

Однако время шло, а те так и не выходили на связь, и Наталья поняла, что была обманута. Женщина пошла в полицию. Проводится проверка, преступников ищут.

К слову, Наталья Россовская (ранее — Науменко) была непосредственной свидетельницей расцвета русского рока. В 1980 году она вышла замуж за Майка Науменко (Михаила). В их петербургской коммуналке регулярно собирались будущие легенды советской и российской сцены. Среди них — Виктор Цой, бывший близким другом семьи.