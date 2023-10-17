Россиянка отдала мошенникам больше миллиона рублей ради встречи с "женихом из Америки"

Жительница Москвы перевела мошенникам больше миллиона рублей, чтобы встретиться с "женихом-инженером" из США. Однако мечтам одинокой женщины не суждено было сбыться, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 50-летняя Анна познакомилась в Интернете с 52-летним Дэвидом Леонардо, он представился итальянцем, который работает инженером-нефтехимиком в американской компании. Иностранец быстро покорил россиянку своими вниманием и заботой. Не прошло и месяца, как "инженер" предложил Анне вступить в законный брак, на что та ответила согласием. Правда, Дэвид заявил, что у него на работе якобы очень строгие правила выезда из страны, поэтому попросил "невесту" выслать приглашение на почту его компании.

Там женщине ответили, что для оформления "визы на выезд из Штатов" нужно заплатить 350 тысяч рублей. Анна отправила необходимую сумму, при этом её не смутило, что получателем была некая Татьяна Викторовна. Чуть позже контора, где якобы работал Дэвид, попросила россиянку перевести ещё и страховой депозит на расходы "жениха" в аэропорту. В общей сложности москвичка отправила на неизвестную карту около 1,2 миллиона рублей.

После этого окрылённая Анна похвасталась подруге, что к ней из Америки едет будущий муж. Однако та вбила фото Дэвида в поисковик, и оказалось, что на разных сайтах знакомств "инженер" зарегистрирован под разными именами. Не исключено, что под его видом аферисты развели уже несколько таких наивных и одиноких женщин.