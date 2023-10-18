Юрист объяснил, как не стать жертвой мошенников при оплате проезда на трассе

Телефонные мошенники всё чаще начали использовать схему обмана с СМС-сообщениями о необходимости погасить задолженность за проезд по платной трассе, рассказал в беседе с радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По словам специалиста, на сегодняшний день наблюдается достаточно высокая уязвимость баз данных, связанных с банками, различными социальными вопросами и с информацией о владельцах автомобилей. Этим охотно пользуются злоумышленники: если происходит утечка — гражданам начинают приходить сообщения с требованиями об оплате проезда по платной дороге.

Эксперт подчеркнул, что преступники не могут точно знать, кто проехал по платной дороге, а кто нет, поэтому они используют рассылку вслепую. Если какое-то количество людей действительно проехало по платному участку дороги, то у злоумышленников появляется шанс, что обманутый переведёт деньги по указанным данным. Это объясняется принципом работы безбарьерной системы, при использовании которой водитель оплачивает проезд в течение пяти дней после совершения поездки. Именно на этот фактор делают ставку мошенники.

Юрист раскрыл несколько способов борьбы с таким видом мошенничества. Первый способ — приобретение транспондера. Соловьёв сообщил, что это более выгодно, так как предоставляются скидки на проезд. Также он повысит вероятность того, что злоумышленники не достигнут своей цели в связи с системой автоматического снятия денег в случае пользования платной дорогой. Во-вторых, необходимо после уведомления о получении подобного СМС-сообщения проверить эту информацию на официальных госпорталах.

"Если вам приходит сообщение, что у вас есть задолженность за проезд по платной трассе, ни в коем случае не переходите по ссылке для её погашения. Зайдите на официальный сайт "Автодора", вбейте номер автомобиля и убедитесь, есть у вас какая-либо задолженность или нет", — заключил Соловьёв.