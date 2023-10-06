Россиян предупредили о популярном виде мошенничества в сфере бытовых услуг

Сейчас среди мошенников очень распространена сфера бытовых услуг, связанная с ремонтом стиральных машин. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала куратор и эксперт проекта "Мошеловка" Алла Храпунова.

По её словам, в Интернете наблюдается всё больше мошенников, которые предлагают услуги по ремонту стиральных машин. Чаще всего такой горе-мастер забирает какую-то деталь для осмотра, а потом звонит и ставит ультиматум: либо платите в разы больше, либо не увидите ни детали, ни ремонта.

"Люди находят в Сети специалиста по ремонту, обговаривают с ним стоимость работ, он приезжает, забирает какую-то деталь якобы на диагностику. После этого раздаётся звонок, мастер говорит, что стоимость ремонта выросла, например, с 8 до 25 тысяч рублей. В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь", — рассказала Храпунова.

Чтобы не нарваться на мошенников, специалист при выборе мастера посоветовала опираться на опыт и рекомендации других. Совета можно спросить у знакомых, которые напрямую сотрудничали с мастером, хорошо выполнившим работу.