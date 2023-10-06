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6 октября, 02:09
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Россиян предупредили о популярном виде мошенничества в сфере бытовых услуг

Эксперт Храпунова: В сфере ремонта стиральных машин процветает мошенничество

Сейчас среди мошенников очень распространена сфера бытовых услуг, связанная с ремонтом стиральных машин. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала куратор и эксперт проекта "Мошеловка" Алла Храпунова.

По её словам, в Интернете наблюдается всё больше мошенников, которые предлагают услуги по ремонту стиральных машин. Чаще всего такой горе-мастер забирает какую-то деталь для осмотра, а потом звонит и ставит ультиматум: либо платите в разы больше, либо не увидите ни детали, ни ремонта.

"Люди находят в Сети специалиста по ремонту, обговаривают с ним стоимость работ, он приезжает, забирает какую-то деталь якобы на диагностику. После этого раздаётся звонок, мастер говорит, что стоимость ремонта выросла, например, с 8 до 25 тысяч рублей. В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь", — рассказала Храпунова.

Чтобы не нарваться на мошенников, специалист при выборе мастера посоветовала опираться на опыт и рекомендации других. Совета можно спросить у знакомых, которые напрямую сотрудничали с мастером, хорошо выполнившим работу.

Мошенники с помощью фейкового аккаунта обманули главбуха ФМБА на 3,5 млн рублей

Мошенники с помощью фейкового аккаунта обманули главбуха ФМБА на 3,5 млн рублей

На уловки мошенников попадаются не только взрослые, но и дети. Недавно в Москве злоумышленники обманули десятилетнего мальчика на 130 тысяч рублей, когда он остался один дома. Они позвонили ему от имени мамы, которая якобы попала в аварию.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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