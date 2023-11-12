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Регион
Опубликовано 12 ноября 2023, 11:40

Россиянам раскрыли мошеннические схемы во время распродаж

Эксперт Избаенков: Мошенники подделывают сайты онлайн-магазинов при распродажах

С наступлением "чёрной пятницы" повышается риск столкнуться с интернет-мошенниками, которые охотятся за личными данными пользователей и чаще всего обманывают их при помощи сайтов онлайн-магазинов с большими скидками. Об этом рассказал директор направления кибербезопасности компании "Edge Центр" Артём Избаенков.

"Особенно актуальными в период предновогодних распродаж становятся следующие мошеннические схемы: мошенники создают фальшивые сайты онлайн-магазинов. Внешне они ничем не отличаются от страниц официальных брендов, при этом располагают к себе заманчивыми скидками на продукцию", — приводит его слова РИА "Новости".

Помимо того, желающие нажиться на простых гражданах используют электронные рассылки, которые имитируют официальные сообщения от интернет-магазинов, банков или онлайн-платформ. А ещё одним способом обмана доверчивых людей является регистрация фейковых аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях.

А чтобы не попасться на уловку аферистов, следует проверять подлинность сайтов и обращать внимание на наличие зелёного замка рядом с адресом сервисов. Необходимо внимательно проверять ссылку и ни в коем случае не переводить деньги незнакомцам, если есть хоть малейшие сомнения в правдивости реквизитов.

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А ранее Лайф рассказывал о новой схеме обмана россиян, которую придумали хитрые мошенники. Теперь они звонят через приложения для частных объявлений и пытаются войти в доверие. А как только аферисты понимают, что жертва на крючке, следуют выверенной годами схеме — вызывают у человека сомнение в сохранности его средств и тут же предлагают способ их "спасения".

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Николь Вербер
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