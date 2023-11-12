Россиянам раскрыли мошеннические схемы во время распродаж

С наступлением "чёрной пятницы" повышается риск столкнуться с интернет-мошенниками, которые охотятся за личными данными пользователей и чаще всего обманывают их при помощи сайтов онлайн-магазинов с большими скидками. Об этом рассказал директор направления кибербезопасности компании "Edge Центр" Артём Избаенков.

"Особенно актуальными в период предновогодних распродаж становятся следующие мошеннические схемы: мошенники создают фальшивые сайты онлайн-магазинов. Внешне они ничем не отличаются от страниц официальных брендов, при этом располагают к себе заманчивыми скидками на продукцию", — приводит его слова РИА "Новости".

Помимо того, желающие нажиться на простых гражданах используют электронные рассылки, которые имитируют официальные сообщения от интернет-магазинов, банков или онлайн-платформ. А ещё одним способом обмана доверчивых людей является регистрация фейковых аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях.

А чтобы не попасться на уловку аферистов, следует проверять подлинность сайтов и обращать внимание на наличие зелёного замка рядом с адресом сервисов. Необходимо внимательно проверять ссылку и ни в коем случае не переводить деньги незнакомцам, если есть хоть малейшие сомнения в правдивости реквизитов.