Распродажа 11.11 во Всемирный день шопинга: Каких скидок ждать? Поздней осенью слово шопинг приобретает волшебное звучание. Какие скидки, бонусы, промокоды и другие сюрпризы от продавцов ждут шопоголиков на распродаже 11.11.2023 в России, в какие магазины стоит заглянуть и при чём здесь холостяки — рассказывает Life.ru. 10 ноября, 21:01 Всемирный день шопинга 11.11: какие магазины предоставят самые выгодные скидки, читайте на Life.ru. Фото © Wayhomestudio / Freepik

Почему распродажу проводят именно 11.11

Когда-то в китайском городе Нанкин местные одинокие студенты придумали для себя лишний повод весело провести время — День холостяка. Почему они выбрали именно 11 ноября, неизвестно, только праздник прижился, его стали отмечать по всей Поднебесной. А в 2009 году китайская интернет-площадка Alibaba Group осуществила маркетинговый ход под названием "Всемирный день шопинга", проведя на своих ресурсах (в частности, в интернет-магазине AliExpress.com) распродажу, где скидки 50% не были пределом мечтаний. Приурочили это событие ко Дню холостяка. Ход оказался очень удачным: вскоре к инициативе присоединились и другие крупные китайские интернет-площадки. А в 2014 году суперраспродажа получила международное распространение: в День холостяка множество компаний начали предлагать клиентам хорошие скидки, от которых просто "невозможно отказаться".

Россия не стала исключением. Вот уже несколько лет в нашей стране 11 ноября считается неофициальным праздником всеобщих распродаж и называется Днём шопинга. Теперь россияне ежегодно с нетерпением ждут распродажи, а магазины активно присоединяются к мероприятию.

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Когда начнётся и сколько продлится распродажа

Уже вечером 10 ноября многие онлайн-магазины обновляют информацию на своих сайтах, тогда становится ясно, на какие скидки может рассчитывать покупатель. Сама распродажа в России стартует 11.11.2023 в 11:00 по московскому времени и заканчивается через два дня. Но могут быть и исключения: какие-то магазины начинают распродажу раньше, а заканчивают позже. Но у всех самые выгодные предложения бывают в первый день — 11 ноября.

Какие магазины участвуют в распродаже

Количество участвующих во Всемирном дне шопинга компаний растёт с каждым годом. В 2023-м к событию тоже присоединились популярные гиганты торговли: крупные маркетплейсы и сетевые точки, в том числе продуктовые. Не обойдёт стороной День шопинга как онлайн-, так и офлайн-магазины. Чтобы не делать продавцам лишней рекламы в праздник, который и так кормит их весь год, упоминать названий мы не будем. Уверены, что читатели Лайфа и так знают, о чём идёт речь.

Какие скидки можно получить

Во Всемирный день шопинга скидки можно получить практически на все товары: одежду, обувь, косметику, аксессуары для спорта, отдыха, путешествий и крупногабаритные вещи. Самые большие скидки делаются обычно на электронику. Дисконты могут достигать 50%, 70% и даже 90% от первоначальной цены. Опытные шопоголики советуют зайти в интернет-магазин, участвующий в распродаже 11.11, заранее, добавить понравившиеся товары в корзину, но не совершать покупку до старта акции. Как только распродажа начнётся — вводить полученные купоны и промокоды к товарам и забирать покупки своей мечты с максимально возможной скидкой.

Как не дать себя обмануть

Многих интересует вопрос: как понять, настоящие ли скидки предоставляет магазин, или это всего лишь маркетинговая уловка? Конечно бывает, что недобросовестные продавцы перед 11 ноября резко повышают цены, чтобы в день распродаж их снизить. Чтобы не попасться на такой крючок, нужно заранее сравниват стоимость товаров на разных маркетплейсах, мониторить динамику цен на интересующие вас товары или услуги, подписываться на рассылки выбранных магазинов. Если вы видите, что скидки реальны, то можете смело покупать нужный товар или приобретать услугу.

Между тем профессор кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Сергей Шкодинский в беседе с Лайфом призвал не принимать поспешных решений, ведь распродажи ещё будут, в том числе новогодние. Профессор советует отказаться от спонтанных покупок, действовать рационально, а не по принципу толпы. Старайтесь покупать именно то, в чём вы действительно нуждаетесь.

Определить, какие цены можно считать распродажными, а какие — просто переписанными, можно по ряду факторов. Во-первых, как правило, распродажные цены значительно ниже обычных. Во-вторых, если цена указана с большой скидкой (30–50%), но она не кажется слишком низкой, — возможно, это просто переписанный ценник профессор Сергей Шкодинский

Покупать 11.11 или ждать "чёрную пятницу"?

Знаете, чем отличается Всемирный день шопинга от "чёрной пятницы"? 11.11 проводится 11 ноября, а "чёрная пятница" — в четвёртую пятницу ноября (после Дня благодарения в Штатах). Первая распродажа родилась в Китае, а вторая — в США. Вот и вся разница! И в той и в другой акции могут участвовать любые магазины, предлагая покупателям большие скидки, акции, призы и повышенный кешбэк. Так что самый лучший вариант — воспользоваться этими мегасейлами к своей выгоде.

Авторы Андрей Соколов