Пенсионерам сделают особые скидки: Как сэкономить на распродаже 11.11 и вычислить уловки продавцов На этой неделе стартует первая крупная распродажа в этом месяце 11.11. Что интересного предлагают пенсионерам, как можно сэкономить и с какими подводными камнями рискуют столкнуться покупатели? 7 ноября, 22:41 На этой неделе пенсионеры могут получить дополнительные скидки. Обложка © ТАСС / Александр Артеменков

Какие скидки пенсионеры получат на распродаже 11.11

В ноябре покупателей ждут две крупные распродажи. Первая из них приурочена к 11 ноября, но в ряде магазинов уже начинают снижать ценники. Вторая пройдёт с 24 по 30 ноября — это знаменитая "чёрная пятница".

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. В это время с дисконтом продают продукты, одежду, обувь, бытовую технику, но самые большие скидки делают на электронику. В некоторых случаях они могут достигать 70–80% от стоимости товара. Соответственно, этим могут воспользоваться пожилые люди, которые хотят купить новый гаджет. Обычно самые выгодные предложения бывают в первый день официальной распродажи — 11 ноября.

В этом году в России в акциях участвуют не все магазины, но многие. В первую очередь это касается крупных агрегаторов. Если же говорить о стационарных магазинах, то маркетологи советуют пенсионерам учесть несколько важных рекомендаций.

— Нужно смотреть на полки снизу. Там товары всегда дешевле, это маркетинговая уловка магазинов. Лучше брать несколько буклетов нескольких магазинов и сравнивать, что там со скидками. Очень часто всё, что отражается на этикетках, — это не совсем правда, надо перепроверять чеки и этикетки. Составьте себе список того, в чём вам нужно ограничиться, и придерживайтесь его, так вам не придётся каждый раз искать и вы сможете всегда понимать, каких продуктов вам избегать, — рекомендовала основатель "Академии бизнеса и стратегического маркетинга" Юлия Корчагина-Озджан.

Кроме того, некоторые магазины делают скидку только обладателям карты определённого банка. Например, уже сейчас стали снижать цены на дешёвые смартфоны для пенсионеров. Некоторые модели можно купить буквально за 2000 рублей. Впрочем, стоит детальнее изучить условия, как выясняется, что к покупателю предъявляется целый ряд требований. В частности, покупку нужно оплатить только определённой картой.

В некоторых случаях скидки в рамках акции могут предоставить специализированные магазины, продающие медицинское оборудование и специальные приборы. Например, слуховые аппараты. Если необходимо что-то купить, то имеет смысл присмотреться к нужным товарам в рамках акции.

С какими подводными камнями пенсионеры могут столкнуться на распродаже и как их обойти

11.11 грядёт грандиозная распродажа, но, когда вы видите товар с огромной скидкой, лучше убедиться, так ли это на самом деле. Продавцы уже давно научились выдавать за скидки обычные цены на товар. Они намеренно завышают цену, перечёркивают её и рядом пишут якобы скидочную стоимость, которая является обычной ценой. Особенно грешат этим продавцы на известных маркетплейсах. Иногда там можно встретить скидки до 95%. Но, если зайти на сайт производителя, мы можем увидеть, что товар продаётся там по той же цене, по которой и на маркетплейсе со скидкой. Об этом предупредил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Товары, купленные на распродаже, тоже можно вернуть. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

— Выбирайте продукты с минимальным количеством ингредиентов. Чем больше список составляющих продукта, тем больше возможностей у продавца для обмана покупателя. Причём часто маленькие магазинчики могут быть лучше супермаркетов. Чтобы выбрать качественный товар по лучшей цене, перед покупкой нужно сравнить предложения разных магазинов, — пояснила Юлия Корчагина-Озджан.

Петр Гусятников обратил внимание, что товары, купленные на распродаже, точно так же подлежат обмену и возврату, как и все остальные. Продажа по сниженной цене не означает, что вы не можете вернуть товар надлежащего качества в магазин в течение установленного законом срока. Для офлайн-покупок это 14 дней, а для онлайн — семь дней. Продавец всегда может увеличить сроки возврата, но уменьшить — нет. К тому же, если вы заказываете товар через интернет, вы можете отказаться от него в любой момент до передачи его вам. Продавец обязан вернуть деньги, если товар приобретался по предоплате.

Список товаров, которые не подлежат обмену и возврату при покупках офлайн, утверждён постановлением правительства. Сюда относятся, например, чулочно-носочные изделия, нижнее бельё, предметы личной гигиены, лекарственные средства, а также ювелирные изделия, мебель и бытовая химия.

— Однако, согласно разъяснениям Роспотребнадзора, на онлайн-покупки этот перечень не распространяется. В течение семи дней можно вернуть практически любой товар, приобретённый дистанционным способом, за исключением товаров, имеющих индивидуальные определённые свойства, что подразумевает использование подобного рода товара исключительно приобретающим его лицом. Например, мебель, изготовленная по вашим размерам, одежда с вашим рисунком, обувь, сшитая по вашим меркам, — добавил Петр Гусятников.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов отмечает, что теперь пенсионерам будет легче защитить свои права. В том числе и права потребителей.

— С 8 ноября для пенсионеров появится новая льгота — такая услуга, как бесплатная юридическая консультация. Воспользоваться ею смогут граждане старше 55 лет, — добавил Владимир Кузнецов.

Авторы Нина Важдаева