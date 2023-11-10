Россиянам рассказали, как на распродажах отличить настоящую скидку от "переписанного" ценника
Профессор Шкодинский: На распродаже в ноябре не нужно покупать по принципу толпы
Сразу несколько крупных распродаж ждут россиян в ноябре, и многие уже задаются вопросом, как не прогадать и действительно купить товар с выгодой, а также не попасться на уловки маркетологов. О правилах "распродажного" шопинга Лайфу рассказал профессор кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Сергей Шкодинский.
В первую очередь он призвал не принимать поспешных решений, ведь распродажи ещё будут, в том числе новогодние. Профессор советует отказаться от "спонтанных" покупок, действовать рационально, а не по принципу толпы. Старайтесь покупать именно то, в чём вы действительно нуждаетесь.
Также Шкодинский дал рекомендацию, как на распродажах отличить настоящую скидку от "переписанного" ценника.
"Определить, какие цены можно считать распродажными, а какие просто переписанными, можно по ряду факторов. Во-первых, как правило, распродажные цены значительно ниже обычных. Во-вторых, если цена указана с большой скидкой (30–50%), но она не кажется слишком низкой, — возможно, это просто переписанный ценник. Лучше всего постоянно следить за акциями и скидками в магазинах, чтобы не попасть на удочку маркетологов", — отметил собеседник Лайфа.
ТАСС / Владимир Гердо