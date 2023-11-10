Россиянам рассказали, как на распродажах отличить настоящую скидку от "переписанного" ценника

Сразу несколько крупных распродаж ждут россиян в ноябре, и многие уже задаются вопросом, как не прогадать и действительно купить товар с выгодой, а также не попасться на уловки маркетологов. О правилах "распродажного" шопинга Лайфу рассказал профессор кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Сергей Шкодинский.

В первую очередь он призвал не принимать поспешных решений, ведь распродажи ещё будут, в том числе новогодние. Профессор советует отказаться от "спонтанных" покупок, действовать рационально, а не по принципу толпы. Старайтесь покупать именно то, в чём вы действительно нуждаетесь.

Также Шкодинский дал рекомендацию, как на распродажах отличить настоящую скидку от "переписанного" ценника.