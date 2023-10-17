Маркетолог раскрыла топ-5 уловок магазинов косметики, которые заставляют нас тратить больше

Часто мы заходим в магазин косметики с намерением купить, например, только один шампунь, а выходим оттуда с десятью новыми банками и тюбиками. Возможно, в такой момент мы становимся жертвами маркетинговых уловок, которыми активно пользуются все магазины. Лайф узнал топ-5 таких фишек.

Уловка № 1. Подмена цены

"Думаю, многие из вас замечали, что цены на один и тот же товар могут быть разными. К примеру, во многих магазинах есть стандартная цена на белом фоне и по скидке на жёлтом фоне. Это заставляет покупателя думать о том, что первоначальная цена действительно была выше", — говорит маркетолог, мастер делового администрирования, продюсер инфокачества Евгения Ремнева.

Однако далее клиенту озвучивают массу условий: у вас должна быть дисконтная карта, покупка по сниженной цене доступна только при определённой сумме и от определённого бренда косметики и т.п. Как говорит маркетолог, вариант с дисконтной картой — самый распространённый, популярный и эффективный для удержания покупателей.

Маркетолог Евгения Ремнева. Фото предоставлено LIFE

Уловка № 2. "Гипоаллергенная" косметика

На самом деле такой косметики не существует, любой компонент может вызвать аллергию, говорит эксперт. Применяя данный термин, бренд имеет в виду, что в продукте нет аллергенов, например опасных красителей.

Уловка № 3. 100%-ный натуральный состав и детокс-формула

Если говорить о любой косметике, то такие заявления — чистейшая маркетинговая уловка. Косметики с полностью натуральным составом не существует, предупреждает Евгения Ремнева. А если бы она была, то ею можно было бы воспользоваться только в течение нескольких дней, при этом хранить нужно было бы только в холодильнике. То же самое можно сказать о детокс-технологии. Если вам обещают "очистить кожу от всех токсинов", то это неправда. Косметика не устраняет токсины, это не лекарственное средство, она просто интенсивно работает с порами, очищая их от кожного сала.

Уловка № 4. Распродажи

Обычно магазины завлекают покупателей частыми распродажами товара, у которого либо подходит к концу срок годности, либо сам бренд не слишком раскручен. И это тоже приносит хорошую выручку продавцам. По словам маркетолога, некоторые магазины могут искусственно повышать цену, а в определённый день просто понижать её до первоначальной — и скидка готова. Особенно любят такое проворачивать интернет-магазины в "чёрную пятницу".

Уловка № 5. Возможность протестировать любой продукт

Многие магазины косметики выставляют на витрины пробники. Это приводит к тому, что покупатели надолго задерживаются, тестируя продукцию. Как говорит Ремнева, это усиливает доверие покупателей, а для магазина увеличивает показатель продаж. Некоторые исследования показывают: чем дольше покупатель выбирает и тестирует косметику, тем больше шансов, что он что-нибудь купит.