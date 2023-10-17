Маркетолог раскрыла топ-5 уловок магазинов косметики, которые заставляют нас тратить больше
Маркетолог Ремнева: Гипоаллергенной и детокс-косметики не существует
Часто мы заходим в магазин косметики с намерением купить, например, только один шампунь, а выходим оттуда с десятью новыми банками и тюбиками. Возможно, в такой момент мы становимся жертвами маркетинговых уловок, которыми активно пользуются все магазины. Лайф узнал топ-5 таких фишек.
Уловка № 1. Подмена цены
"Думаю, многие из вас замечали, что цены на один и тот же товар могут быть разными. К примеру, во многих магазинах есть стандартная цена на белом фоне и по скидке на жёлтом фоне. Это заставляет покупателя думать о том, что первоначальная цена действительно была выше", — говорит маркетолог, мастер делового администрирования, продюсер инфокачества Евгения Ремнева.
Однако далее клиенту озвучивают массу условий: у вас должна быть дисконтная карта, покупка по сниженной цене доступна только при определённой сумме и от определённого бренда косметики и т.п. Как говорит маркетолог, вариант с дисконтной картой — самый распространённый, популярный и эффективный для удержания покупателей.
Маркетолог Евгения Ремнева. Фото предоставлено LIFE
Уловка № 2. "Гипоаллергенная" косметика
На самом деле такой косметики не существует, любой компонент может вызвать аллергию, говорит эксперт. Применяя данный термин, бренд имеет в виду, что в продукте нет аллергенов, например опасных красителей.
Уловка № 3. 100%-ный натуральный состав и детокс-формула
Если говорить о любой косметике, то такие заявления — чистейшая маркетинговая уловка. Косметики с полностью натуральным составом не существует, предупреждает Евгения Ремнева. А если бы она была, то ею можно было бы воспользоваться только в течение нескольких дней, при этом хранить нужно было бы только в холодильнике. То же самое можно сказать о детокс-технологии. Если вам обещают "очистить кожу от всех токсинов", то это неправда. Косметика не устраняет токсины, это не лекарственное средство, она просто интенсивно работает с порами, очищая их от кожного сала.
Уловка № 4. Распродажи
Обычно магазины завлекают покупателей частыми распродажами товара, у которого либо подходит к концу срок годности, либо сам бренд не слишком раскручен. И это тоже приносит хорошую выручку продавцам. По словам маркетолога, некоторые магазины могут искусственно повышать цену, а в определённый день просто понижать её до первоначальной — и скидка готова. Особенно любят такое проворачивать интернет-магазины в "чёрную пятницу".
Уловка № 5. Возможность протестировать любой продукт
Многие магазины косметики выставляют на витрины пробники. Это приводит к тому, что покупатели надолго задерживаются, тестируя продукцию. Как говорит Ремнева, это усиливает доверие покупателей, а для магазина увеличивает показатель продаж. Некоторые исследования показывают: чем дольше покупатель выбирает и тестирует косметику, тем больше шансов, что он что-нибудь купит.
Уловки ради продаж используют даже некоторые производители спортивного питания. Например, пишут на упаковке, что не используют сахар, но при этом могут добавлять подсластители, которые гораздо вреднее для организма. Об этом предупредила фитнес-тренер Дарья Кожевникова.
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