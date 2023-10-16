Фитнес-тренер предупредила о хитрой уловке производителей спортивного питания

Многие производители спортивного питания пишут на упаковках, что не используют сахар, но при этом могут добавлять подсластители, которые гораздо вреднее для организма. Об этом предупредила фитнес-тренер Дарья Кожевникова. Она также отметила, что в хорошем продукте должно быть как можно меньше ингредиентов.

"Многие производители снеков пишут на упаковке "эко" или "без сахара". Однако очень важно читать состав на упаковке. Есть множество дополнительных подсластителей, которые зачастую бывают хуже простого сахара. Производителю важно сохранить привлекательность продукта для потребителя, ведь сахар как наркотик, люди привыкают к нему", — сказала специалист в беседе с НСН.

Кожевникова также посоветовала не увлекаться протеиновыми батончиками. По её словам, их лучше употреблять не чаще одного раза в несколько дней. При этом заменять полноценный приём пищи батончиком ни в коем случае нельзя. Подобные снеки не формируют мышечную массу, а также попросту не в состоянии обеспечить суточную норму белка. Вместе с тем тренер рекомендовала уделить особое внимание завтраку — он должен быть полноценным и вкусным. Обед при этом лучше сделать умеренным и сбалансированным. Кроме того, не стоит забывать пить достаточное количество воды по ходу всего дня, резюмировала эксперт.