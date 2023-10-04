Россиянам рассказали, как не попасться на уловку продавцов яблок

Осенью стартует сезон сбора яблочного урожая. Фрукты тоннами появляются на прилавках магазинов. Как не попасться на уловку торговцев и правильно выбрать плоды, рассказал биолог, агроном Михаил Воробьёв.

По его словам, яблоки действительно химически обрабатываются перед продажей, но этот процесс происходит на стадии выращивания. После этого, отметил Воробьёв, дополнительной обработки у сезонных яблок не происходит. Однако покупателей волнует ещё и проблема выбора спелых фруктов.

Спелость яблок определяется по запаху. Если фрукты отдают травой, это означает, что фермеры поторопились со сбором урожая, уточнил эксперт.

"В принципе, они могут дойти, но это будет немного уже не тот вкус, как если бы они полностью созрели на дереве", — уточнил биолог в беседе с "Царьградом", посоветовав выбирать плоды с яблочным запахом.

Воробьёв заключил, что яблоки, которые используют для зимнего хранения, дополнительно обрабатываются воском. Таким образом они хранятся дольше. Поэтому агроном рекомендует зимой чистить кожуру.