Как выбрать тыкву, которая будет храниться всю зиму: Советы эксперта

Лучше всего из овощей в домашних условиях хранится тыква, вот только её нужно правильно выбрать. Как это сделать и на какие параметры следует обратить внимание, рассказал в беседе с "Царьградом" биолог и агроном Михаил Воробьёв.

По его словам, этот овощ нужно выбирать в сезон и храниться он будет много месяцев. Однако важно убедиться, что кожура тыквы плотная и её трудно поцарапать.

"Нужно аккуратненько ногтём поцарапать, если легко остаётся царапина, то тыква немножко не дозрела. Она будет хороша сейчас, а храниться она будет плохо", — рассказал Воробьёв.

Если же кожура тыквы деревянистая, она будет храниться вплоть до марта, а то и до мая. По словам Воробьёва, тыквы — это живые консервы, которые можно хранить даже при комнатной температуре.