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4 октября, 01:55

Как выбрать тыкву, которая будет храниться всю зиму: Советы эксперта

Агроном Воробьёв: Тыква будет храниться всю зиму, если у неё плотная кожура

Лучше всего из овощей в домашних условиях хранится тыква, вот только её нужно правильно выбрать. Как это сделать и на какие параметры следует обратить внимание, рассказал в беседе с "Царьградом" биолог и агроном Михаил Воробьёв.

По его словам, этот овощ нужно выбирать в сезон и храниться он будет много месяцев. Однако важно убедиться, что кожура тыквы плотная и её трудно поцарапать.

"Нужно аккуратненько ногтём поцарапать, если легко остаётся царапина, то тыква немножко не дозрела. Она будет хороша сейчас, а храниться она будет плохо", — рассказал Воробьёв.

Если же кожура тыквы деревянистая, она будет храниться вплоть до марта, а то и до мая. По словам Воробьёва, тыквы — это живые консервы, которые можно хранить даже при комнатной температуре.

Также Воробьёв советует внимательно выбирать баклажаны. По его словам, самые вкусные из них — тёмно-фиолетовые. При этом зелёные овощи считаются достигшими полной фазы спелости и мякоть у них будет грубой и невкусной, резюмировал эксперт.

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Ранее биолог Александр Созыкин рассказал, что тыква плохо сочетается с кисло-сладкими ягодами и молочными продуктами — они нейтрализуют вкус; а также мясом — поскольку тормозит его переваривание и усвоение.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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