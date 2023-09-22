Регион

Уведомления отключены

22 сентября, 08:26

Биолог объяснил, почему тыкву нельзя есть с мясом

Биолог Созыкин: Тыкву нельзя людям с повышенной кислотностью и заболеваниями ЖКТ

Тыква — родом из Мексики, она известна ещё со времён до нашей эры и является одним из древнейших овощей, выращиваемых человеком. Тыква содержит большое количество клетчатки, витаминов A, C, В, D, К, РР, Т (карнитина), омега-3, бета-каротинов и минералов: кальция, фосфора, железа, цинка и калия. В овоще мало углеводов, сахаров и плохого жира, она довольно низкокалорийна — 22 ккал на 100 граммов. Однако несмотря на всю пользу, неправильным употреблением тыквы можно нанести организму вред. Об этом Лайфу рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог Александр Созыкин.

"Самый полезный способ приготовления тыквы — на пару и отварной, тогда вещества в тыкве способствуют выводу токсинов, излишних употребляемых жиров, ускоряют метаболизм, предупреждают резкие скачки голода благодаря клетчатке и наличию хрома. Можно добавлять тыкву в салат и творог", — отметил собеседник Лайфа.

Нутрициолог рассказала, чем тыква полезнее морковки

Нутрициолог рассказала, чем тыква полезнее морковки

По словам биолога, семена тыквы тоже очень полезны: они содержат каротиноиды, токоферолы, витамины A, E, B, F, PP, полезные жирные кислоты, йод, кальций, калий, железо, магний, фосфор, цинк, селен, глутаминовую и линолевую кислоты, пектины.

Идеально употребление сырой мякоти, тыквенного сока, необжаренных семян, однако людям с повышенной кислотностью, заболеваниями ЖКТ, поджелудочной железы есть тыкву или нельзя совсем, или можно, но в небольших количествах в варёном виде.

Вкус тыквы подчёркивают маринованные овощи, корица, мускатный орех, трюфели, морепродукты, грибы и цитрусовые. А вот плохо овощ сочетается с кисло-сладкими ягодами и молочными продуктами — они нейтрализуют вкус; а также мясом — поскольку тормозит его переваривание и усвоение, подчёркивает Созыкин.

Нутрициолог назвала безопасную дозу тыквы и рассказала, с чем её нельзя сочетать

Нутрициолог назвала безопасную дозу тыквы и рассказала, с чем её нельзя сочетать

А ранее врач Екатерина Кашух рассказала про другой популярный овощ конца лета начала осени. Это кабачки. Они считаются диетическими, не вызывают аллергических реакций и полезны для здоровья как взрослых, так и детей.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • ЗОЖ
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров