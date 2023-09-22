Биолог объяснил, почему тыкву нельзя есть с мясом

Тыква — родом из Мексики, она известна ещё со времён до нашей эры и является одним из древнейших овощей, выращиваемых человеком. Тыква содержит большое количество клетчатки, витаминов A, C, В, D, К, РР, Т (карнитина), омега-3, бета-каротинов и минералов: кальция, фосфора, железа, цинка и калия. В овоще мало углеводов, сахаров и плохого жира, она довольно низкокалорийна — 22 ккал на 100 граммов. Однако несмотря на всю пользу, неправильным употреблением тыквы можно нанести организму вред. Об этом Лайфу рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог Александр Созыкин.

"Самый полезный способ приготовления тыквы — на пару и отварной, тогда вещества в тыкве способствуют выводу токсинов, излишних употребляемых жиров, ускоряют метаболизм, предупреждают резкие скачки голода благодаря клетчатке и наличию хрома. Можно добавлять тыкву в салат и творог", — отметил собеседник Лайфа.

По словам биолога, семена тыквы тоже очень полезны: они содержат каротиноиды, токоферолы, витамины A, E, B, F, PP, полезные жирные кислоты, йод, кальций, калий, железо, магний, фосфор, цинк, селен, глутаминовую и линолевую кислоты, пектины.

Идеально употребление сырой мякоти, тыквенного сока, необжаренных семян, однако людям с повышенной кислотностью, заболеваниями ЖКТ, поджелудочной железы есть тыкву или нельзя совсем, или можно, но в небольших количествах в варёном виде.

Вкус тыквы подчёркивают маринованные овощи, корица, мускатный орех, трюфели, морепродукты, грибы и цитрусовые. А вот плохо овощ сочетается с кисло-сладкими ягодами и молочными продуктами — они нейтрализуют вкус; а также мясом — поскольку тормозит его переваривание и усвоение, подчёркивает Созыкин.