Школьник хотел задонатить в игру более 120 тысяч маминых рублей, но слил их мошенникам

Московский школьник украл у родителей более 120 тысяч рублей, чтобы задонатить в мобильную игру Standoff 2. Четвероклассник хотел прокачать аккаунт, но ничего не вышло — он стал жертвой мошенников. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в посёлке Щапово Троицкого административного округа. 11-летний мальчуган наткнулся на интересное видео блогера Вели и решил накупить дорогого инвентаря. В комментариях с ним связались неизвестные и предложили пообщаться в "Телеграме". Они скинули школьнику инструкцию и попросили перевести деньги через мобильный банк.

Не спрашивая маму, маленький игроман скинул незнакомцам 121 тысячу рублей. Те денежку получили, но отвечать школьнику не торопились. Когда он понял, что его развели, обо всём рассказал матери. Та заблокировала счёт и обратилась в полицию.