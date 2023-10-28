Сына одного из богатейших чиновников России развели на 130 тысяч, пообещав брендовые вещи

Мошенники развели на 130 тысяч рублей 16-летнего сына депутата Заксобрания Иркутской области Евгения Бакурова. Как сообщает SHOT, подросток закупился в Интернете брендовыми кроссовками и одеждой, но товары ему так и не пришли.

По данным телеграм-канала, наследник чиновника наткнулся на поставщика ушедших из России брендов Adidas, Nike, Puma в рекомендациях на "Ютубе". Ознакомившись с каталогом, школьник решил затариться по полной, заказав кроссовки, носки, штаны, свитшоты, шорты, ветровку, кофту, кепку, футболку и прочие товары, которые обошлись в 130 тысяч рублей. Парню сказали ждать три месяца, потому что его заказ якобы едет из Китая.

Спустя некоторое время юный модник стал интересоваться, когда же приедут его брендовые покупки на пункт выдачи, но ему постоянно отписывались о задержках, а впоследствии подростку и вовсе перестали отвечать. Тогда он наконец заподозрил что-то неладное и вместе с матерью отправился в полицию. В настоящее время онлайн-мошенников разыскивают.

Евгений Бакуров — 46-летний депутат Заксобрания Иркутской области, его называют одним из самых богатых чиновников России. В настоящее время он также является владельцем различных компаний, специализирующихся, в частности, на продаже древесины и лесоматериалов.