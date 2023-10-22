Мошенники развели чемпионку мира по синхронному фигурному катанию на ₽700 тыс.

В Москве мошенники обманули на 700 тысяч рублей трёхкратную чемпионку мира по синхронному катанию на коньках, заслуженного мастера спорта Анну Шкурдай. Как сообщает SHOT, злоумышленники использовали схему "оплачиваемых заданий" — девушка должна была бронировать отели якобы для турагентств. За это ей обещали заплатить.

Уточняется, что 25-летняя спортсменка нашла в Telegram чат, в котором предлагалось выполнять незначительные задания за небольшие суммы. Ради развлечения девушка решила попробовать. Ей поручили бронировать отели якобы для различных турагентств со всего мира. Первый отель Шкурдай забронировала за две тысячи рублей, затем ей на карту пришло пять тысяч. То же самое было ещё пару раз.