Мошенники развели чемпионку мира по синхронному фигурному катанию на ₽700 тыс.
Анна Шкурдай. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _shkurdi_
В Москве мошенники обманули на 700 тысяч рублей трёхкратную чемпионку мира по синхронному катанию на коньках, заслуженного мастера спорта Анну Шкурдай. Как сообщает SHOT, злоумышленники использовали схему "оплачиваемых заданий" — девушка должна была бронировать отели якобы для турагентств. За это ей обещали заплатить.
Уточняется, что 25-летняя спортсменка нашла в Telegram чат, в котором предлагалось выполнять незначительные задания за небольшие суммы. Ради развлечения девушка решила попробовать. Ей поручили бронировать отели якобы для различных турагентств со всего мира. Первый отель Шкурдай забронировала за две тысячи рублей, затем ей на карту пришло пять тысяч. То же самое было ещё пару раз.
Затем стоимость отелей была всё выше, а за каждое бронирование с карты спортсменки списывали большую комиссию. Она достигала десятков тысяч рублей. Девушка обратилась в "службу поддержки". Там её стали успокаивать и заявили, что вернут деньги, когда она завершит череду заданий. Ей также сказали, что прерывать эту цепочку нельзя. Последняя комиссия составила 400 тысяч рублей. После этого спортсменке прислали сообщение о том, что она не уложилась в некие сроки. Общий ущерб составил 700 тысяч рублей. Полиция ищет мошенников.
Напомним, что это уже не первый случай, когда мошенники наживаются на российских деятелях из сферы спорта. Ранее преступники обманули российскую прыгунью в воду, трёхкратную чемпионку Европы Светлану Тимошинину. Она передала им один миллион рублей. Злоумышленники действовали от имени президента Федерации прыжков в воду Станислава Дружинина. Также мошенники обманули старшего тренера юниорской сборной России по лыжным гонкам Владимира Тимофеева более чем на два миллиона рублей. В этом случае преступники действовали от имени президента Федерации лыжного спорта Елены Вяльбе. А бывшего финансового директора Олимпийского комитета России Игоря Селиванова развели на полтора миллиона рублей, пока он был на лечении в Италии.