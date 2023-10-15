Экс-директор ОКР по финансам дважды попался на уловку мошенников и лишился 1,5 млн рублей

Бывшего финансового директора Олимпийского комитета России (ОКР) развели на деньги, пока он находился на лечении в Италии. Как сообщает SHOT, Игорь Селиванов перевёл мошенникам в общей сумме полтора миллиона рублей.

По данным телеграм-канала, Селиванов проходил лечение в итальянском городе Тоди. Мошенник позвонил ему по телефону, представившись оператором сотовой связи. Злоумышленник заявил экс-чиновнику, что его номер будет заблокирован, если он не подтвердит свою личность. Затем экс-директору Олимпийского комитета РФ пришла СМС с кодом якобы с сайта "Госуслуги". В результате Селиванов продиктовал цифры лжеоператору, который сказал, что пришлёт ему договор, однако пропал.

Тогда Селиванов позвонил своей дочери и та объяснила отцу, что с ним говорили мошенники. Экс финансовый директор решил сменить пароль на "Госуслугах", но зашёл на поддельный сайт, где связался со "службой поддержки". Оттуда его направили в Центробанк, и в итоге Селиванов скинул на неизвестную карту 190 тысяч рублей. Мужчина ещё раз созвонился с дочерью, и та вновь объяснила, что он общался с мошенниками. Селиванов проверил свои банковские счета и увидел, что деньги списаны с карточки. Общая сумма ущерба составила почти полтора миллиона рублей. Бывший финансовый директор Олимпийского комитета России обратился в полицию, злоумышленников ищут.