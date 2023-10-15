Москвич поднял на уши полицию, чтобы проучить сына, который долго играл в компьютер

Житель Москвы вызвал полицию, чтобы проучить сына, который долго играл в компьютерные игры. Как сообщает SHOT, правоохранителям мужчина заявил, что подросток якобы кидается на него с ножом.

По данным телеграм-канала, семейный конфликт произошёл в квартире на улице Полярной в Северном Медведкове. Школьник несколько часов подряд играл на компьютере, хотя должен был делать уроки. Когда отец потребовал прекратить, мальчик от обиды пригрозил, что вызовет полицию. Тогда мужчина психанул и сам набрал 02. И, чтобы сотрудники приехали побыстрее, заявил, что ребёнок якобы вооружился ножом и стал на него бросаться.

В итоге прибывшие на вызов полицейские не оценили педагогические методы рассвирепевшего отца и забрали его в отдел, где рассказали об опасности ложных вызовов.