Москвич поднял на уши полицию, чтобы проучить сына, который долго играл в компьютер
SHOT: Москвич вызвал полицию из-за того, что сын долго играл в компьютер
Житель Москвы вызвал полицию, чтобы проучить сына, который долго играл в компьютерные игры. Как сообщает SHOT, правоохранителям мужчина заявил, что подросток якобы кидается на него с ножом.
По данным телеграм-канала, семейный конфликт произошёл в квартире на улице Полярной в Северном Медведкове. Школьник несколько часов подряд играл на компьютере, хотя должен был делать уроки. Когда отец потребовал прекратить, мальчик от обиды пригрозил, что вызовет полицию. Тогда мужчина психанул и сам набрал 02. И, чтобы сотрудники приехали побыстрее, заявил, что ребёнок якобы вооружился ножом и стал на него бросаться.
В итоге прибывшие на вызов полицейские не оценили педагогические методы рассвирепевшего отца и забрали его в отдел, где рассказали об опасности ложных вызовов.
Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге суд оштрафовал за ложный вызов женщину, которой приснилось изнасилование. Глубокой ночью она набрала номера полиции и скорой помощи, будучи уверенной, что над ней надругались трое мужчин. Однако когда на место прибыли экстренные службы, то "потерпевшая" лишь развела руками.
Shutterstock