У зажатой в давке возле Большого театра девушки началась паническая атака
У девушки, желавшей купить билет на балет "Щелкунчик" в Большой театр в Москве, началась паническая атака в очереди из-за давки. Об этом сообщает Mash.
Давка в очереди за билетами на балет "Щелкунчик" в Большой театр. Видео © Telegram / Mash
Телеграм-канал отмечает, что люди стоят в очереди всю неделю, но в последние часы обстановка накалилась. Несколько человек буквально задыхаются возле кассы Большого театра.
Напомним, ранее Лайф писал, что у Большого театра произошла давка в очереди за билетами на "Щелкунчика". Показ постановки начнётся в конце декабря.
Традиционно перед Новым годом у Большого театра люди часами стоят на холоде, чтобы приобрести билеты на балет "Щелкунчик". Нынешний год не стал исключением: 3 ноября сотни людей выстроились в огромную очередь, ожидая раздачу специальных браслетов, по которым можно купить билеты. Кассы открылись в 10:00 в субботу, 4 ноября. При этом многие покупатели потом продают билеты, завышая цены в несколько раз. В прошлом году, например, в Сети предлагали сходить на балет за 200 тысяч рублей. В этом году Госдума обратилась к гендиректору Большого театра из-за ситуации с "Щелкунчиком".
Telegram / Mash