У зажатой в давке возле Большого театра девушки началась паническая атака

У девушки, желавшей купить билет на балет "Щелкунчик" в Большой театр в Москве, началась паническая атака в очереди из-за давки. Об этом сообщает Mash.

Давка в очереди за билетами на балет "Щелкунчик" в Большой театр. Видео © Telegram / Mash

Телеграм-канал отмечает, что люди стоят в очереди всю неделю, но в последние часы обстановка накалилась. Несколько человек буквально задыхаются возле кассы Большого театра.