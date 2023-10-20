Делегация ФК "Спартак" возложила цветы к мемориалу жертвам давки в "Лужниках"

Представители столичного футбольного клуба "Спартак" посетили мемориал на территории московского Олимпийского комплекса "Лужники" и почтили память жертв трагедии, которая произошла на стадионе в октябре 1982 года. Видеоролик с возложением цветов к памятнику опубликовала пресс-служба команды.

Делегация ФК "Спартак" несёт цветы к мемориалу в Лужниках в честь памяти жертв давки на стадионе в октябре 1982 года. Видео © t.me / ФК "Спартак"

В церемонии участвовали главный тренер команды Гильермо Абаскаль и гендир Олег Малышев. Также дань памяти погибшим отдали действующие футболисты клуба и ветераны "Спартака".

20 октября 1982 года во время финальной части встречи в рамках Кубка УЕФА между "Спартаком" и клубом "Харлем" из Нидерландов на трибунах "Лужников" возникла давка, жертвами которой, по официальной информации, стали 66 человек, а счёт пострадавших шёл на сотни. В память об этой трагедии в 1992 года на территории комплекса установили мемориал "Погибшим на стадионах мира", возле которого ежегодно проводятся встречи участников тех печальных событий, родственников погибших и болельщиков клуба.