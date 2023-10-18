"Кому это нужно?": Экс-игрок "Спартака" назвал скандал Абаскаля и Соболева искусственно раздутым

Конфликт тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля и нападающего команды Александра Соболева смахивает на бытовой, он мог быть разрешён в обычном разговоре. Таким мнением с "Газетой.ru" поделился экс-футболист клуба Валерий Масалитин, комментируя отстранение форварда из-за дисциплины.

"Игрок должен объяснить свою позицию: мол, я на завтрак не буду ходить, потому что я хочу выспаться. И вопрос закрыт. Абаскаль может говорить, что ему всё равно, спал он, не спал, но на завтрак должен явиться. А футболист на завтрак приходит недовольный, потому что не высыпается, у него плохое настроение. Ну и кому это нужно?" — объяснил он.

По его словам, задача Абаскаля была погасить конфликт, но он с ней не справился и предпочёл не выяснять причины неудовлетворительного поведения игрока. Масалитин уверен, что скандал искусственно раздут из проблемы, решаемой "на раз-два". Он подчеркнул, что всё это не нужно было выносить на обсуждение общественности и сливать в СМИ.