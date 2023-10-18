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18 октября, 16:49

"Кому это нужно?": Экс-игрок "Спартака" назвал скандал Абаскаля и Соболева искусственно раздутым

Экс-игрок Масалитин заявил, что Абаскалю нужно было гасить конфликт с Соболевым

<p>Гильермо Абаскаль, Александр Соболев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин / Олег Бухарев</p>

Гильермо Абаскаль, Александр Соболев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин / Олег Бухарев

Конфликт тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля и нападающего команды Александра Соболева смахивает на бытовой, он мог быть разрешён в обычном разговоре. Таким мнением с "Газетой.ru" поделился экс-футболист клуба Валерий Масалитин, комментируя отстранение форварда из-за дисциплины.

"Игрок должен объяснить свою позицию: мол, я на завтрак не буду ходить, потому что я хочу выспаться. И вопрос закрыт. Абаскаль может говорить, что ему всё равно, спал он, не спал, но на завтрак должен явиться. А футболист на завтрак приходит недовольный, потому что не высыпается, у него плохое настроение. Ну и кому это нужно?" — объяснил он.

По его словам, задача Абаскаля была погасить конфликт, но он с ней не справился и предпочёл не выяснять причины неудовлетворительного поведения игрока. Масалитин уверен, что скандал искусственно раздут из проблемы, решаемой "на раз-два". Он подчеркнул, что всё это не нужно было выносить на обсуждение общественности и сливать в СМИ.

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Напомним, главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева за систематическое нарушение дисциплины. Футболист также неподобающе относился к установленным испанцем порядкам, связанным, например, со временем общекомандного завтрака для спортсменов.

Татьяна Миссуми
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