ЦСКА затроллил "Спартак" после досадной ничьей, подкинув в раздевалку "подарок"
ЦСКА оставил "Спартаку" шуточную записку в раздевалке после ничьей в матче РПЛ
ЦСКА оставил записку в раздевалке домашнего стадиона "Спартака". Обложка © t.me / ПФК ЦСКА
Футболисты московского ЦСКА с юмором отреагировали на ничейный результат в матче со "Спартаком" в рамках 11-го тура РПЛ. В раздевалке домашнего стадиона красно-белых гости оставили шуточную записку.
"Оставляем раздевалку убранной, а порядок в финальном счёте наведём весной!" — гласит послание армейцев, дополненное брендированной игрушкой.
Напомним, что ЦСКА и "Спартак" пытались определить сильнейшего 8 октября. К моменту завершения основного времени гости лидировали со счётом 2:1, однако гол полузащитника хозяев Хесуса Медины на седьмой допминуте "подарил" командам ничейный результат. Игра со "Спартаком" принесла ЦСКА уже пятую ничью за последние шесть матчей. Аналогично завершились и встречи армейцев с "Крыльями Советов", "Зенитом", "Ростовом" и "Оренбургом".