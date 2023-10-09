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9 октября, 03:04
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ЦСКА затроллил "Спартак" после досадной ничьей, подкинув в раздевалку "подарок"

ЦСКА оставил "Спартаку" шуточную записку в раздевалке после ничьей в матче РПЛ

<p>ЦСКА оставил записку в раздевалке домашнего стадиона "Спартака". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/pfccskamoscow/16427" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК ЦСКА</a></p>

ЦСКА оставил записку в раздевалке домашнего стадиона "Спартака". Обложка © t.me / ПФК ЦСКА

Футболисты московского ЦСКА с юмором отреагировали на ничейный результат в матче со "Спартаком" в рамках 11-го тура РПЛ. В раздевалке домашнего стадиона красно-белых гости оставили шуточную записку.

"Оставляем раздевалку убранной, а порядок в финальном счёте наведём весной!" гласит послание армейцев, дополненное брендированной игрушкой.

Напомним, что ЦСКА и "Спартак" пытались определить сильнейшего 8 октября. К моменту завершения основного времени гости лидировали со счётом 2:1, однако гол полузащитника хозяев Хесуса Медины на седьмой допминуте "подарил" командам ничейный результат. Игра со "Спартаком" принесла ЦСКА уже пятую ничью за последние шесть матчей. Аналогично завершились и встречи армейцев с "Крыльями Советов", "Зенитом", "Ростовом" и "Оренбургом".

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Илья Пушкарев
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