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8 октября, 19:01

Гол Медины в дополнительное время спас "Спартак" от поражения в матче с ЦСКА

"Спартак" и ЦСКА сыграли со счётом 2:2 в матче РПЛ

Московские футбольные клубы ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче 11-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на домашнем стадионе "Спартака" — "Открытие банк арена" — в присутствии 25 240 зрителей и закончилась со счётом 2:2.

Оба гола в составе армейцев забил защитник Милан Гайич на 31-й и 61-й минуте. У "Спартака" отличились полузащитники Квинси Промес (41) и Хесус Медина — на седьмой минуте добавленного ко второму тайму времени, чей гол спас красно-белых от поражения в последний момент. Медина раньше играл в ЦСКА и перешёл в "Спартак" только в июле 2023 года.

Таким образом, хозяева встречи продлили свою серию без побед до трёх игр во всех турнирах: теперь на счету команды ничья и два поражения. До игры с ЦСКА клуб уступил на выезде "Крыльям Советов" (0:4) в рамках РПЛ и московскому "Динамо" (0:3) в рамках гостевой встречи Фонбет Кубка России.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что столичный клуб "Динамо" сыграл вничью с "Факелом" из Воронежа в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила на "ВТБ-арене" и закончилась со счётом 0:0.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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