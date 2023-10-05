"Бежать как можно скорее": Легенда "Спартака" призвал российских футболистов уезжать в Европу

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Егор Титов порекомендовал российским футболистам уезжать в европейские клубы. Так он ответил на вопрос журналиста о том, надо ли восходящим звёздам отечественного футбола Константину Тюкавину, Сергею Пиняеву и Никите Салтыкову сделать такой выбор.

"Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев", — отметил Титов в беседе с Sport24.

Также он порассуждал о том, сможет ли уровень РПЛ вырасти за счёт таких талантов. По мнению легенды "Спартака", если российских игроков приглашают в иностранные команды, надо соглашаться.