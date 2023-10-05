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5 октября, 12:10

"Бежать как можно скорее": Легенда "Спартака" призвал российских футболистов уезжать в Европу

Бывший игрок "Спартака" Титов посоветовал российским футболистам "бежать" из РПЛ

<p>Егор Титов. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Егор Титов. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Егор Титов порекомендовал российским футболистам уезжать в европейские клубы. Так он ответил на вопрос журналиста о том, надо ли восходящим звёздам отечественного футбола Константину Тюкавину, Сергею Пиняеву и Никите Салтыкову сделать такой выбор.

"Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев", — отметил Титов в беседе с Sport24.

"Кто их пригласит в Европу?": Экс-игрок ЦСКА ответил на призыв Карпина к российским футболистам

"Кто их пригласит в Европу?": Экс-игрок ЦСКА ответил на призыв Карпина к российским футболистам

Также он порассуждал о том, сможет ли уровень РПЛ вырасти за счёт таких талантов. По мнению легенды "Спартака", если российских игроков приглашают в иностранные команды, надо соглашаться.

"Условно Тюкавин при предложении из "Атлетико" должен сказать: "Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России. Ему все скажут: "Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно". Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать", — подчеркнул Титов.

Напомним, ранее главный тренер сборной РФ Валерий Карпин посоветовал футболистам уезжать из Российской премьер-лиги в зарубежные клубы. При этом и сам он допустил, что уйдёт с поста тренера "Ростова" и сборной и улетит в Эстонию. С призывом Карпина не согласился почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Никита Осипов
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