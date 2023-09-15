"Кто их пригласит в Европу?": Экс-игрок ЦСКА ответил на призыв Карпина к российским футболистам

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на слова тренера сборной РФ Валерия Карпина, который призвал футболистов по возможности уезжать играть в Европу. Он заявил, что талантливой молодёжи много, но российские клубы часто сами преграждают им дорогу и покупают иностранцев.

"Давайте рассмотрим ситуацию на примере ЦСКА. У армейцев в составе собраны очень хорошие молодые ребята, но на их места всё равно приобретаются иностранцы. Дорога своим талантам тем самым преграждается. Речь о Ярославе Арбузове, Никите Ермакове, Михаиле Рядно. Кто их пригласит в Европу, если парни необученные и необстрелянные?" — признался Масалитин в беседе с RT.

Экс-нападающий ЦСКА также признал, что политическая ситуация совсем не способствует приглашению российских игроков в зарубежные лиги.