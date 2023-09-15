"Кто их пригласит в Европу?": Экс-игрок ЦСКА ответил на призыв Карпина к российским футболистам
Масалитин: Российских футболистов вряд ли будут массово приглашать за рубеж
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на слова тренера сборной РФ Валерия Карпина, который призвал футболистов по возможности уезжать играть в Европу. Он заявил, что талантливой молодёжи много, но российские клубы часто сами преграждают им дорогу и покупают иностранцев.
"Давайте рассмотрим ситуацию на примере ЦСКА. У армейцев в составе собраны очень хорошие молодые ребята, но на их места всё равно приобретаются иностранцы. Дорога своим талантам тем самым преграждается. Речь о Ярославе Арбузове, Никите Ермакове, Михаиле Рядно. Кто их пригласит в Европу, если парни необученные и необстрелянные?" — признался Масалитин в беседе с RT.
Экс-нападающий ЦСКА также признал, что политическая ситуация совсем не способствует приглашению российских игроков в зарубежные лиги.
"К сожалению, политика действительно влезла в спорт. Нам запрещают или ограничивают проведение определённых трансферов. Не факт, что в нынешних реалиях россиян будут в большом количестве приглашать за рубеж", — отметил он, призвав давать шанс молодёжи играть дома.
Напомним, ранее главный тренер сборной РФ Валерий Карпин посоветовал футболистам уезжать из Российской премьер-лиги в зарубежные. При этом и он сам допустил, что уйдёт с поста тренера "Ростова" и сборной России и улетит в Эстонию. С призывом Карпина не согласился почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
ТАСС / EPA / NOUSHAD THEKKAYIL