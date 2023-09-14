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14 сентября, 16:34

Леонид Слуцкий оштрафован на 100 тысяч и отстранён от футбола на год

РФС оштрафовал экс-тренера ЦСКА Слуцкого и отстранил от футбола на год условно

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей и запретил ему вести любую связанную с футболом деятельность в течение одного года условно. Об этом сообщается на сайте РФС.

"В связи с допущенными членом комитета сборных команд РФС Леонидом Слуцким нарушениями ст. 8 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Леониду Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на один год условно", — говорится в публикации Союза.

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Напомним, ранее Слуцкий выступил в поддержку нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы в скандальной истории с журналистом Виталием Бородиным. По его словам, представитель СМИ уже не в первый раз задаёт футболисту "идиотские вопросы". При этом он позволил себе назвать журналиста "19-летним дебилом", а позже отказался извиниться.

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ТАСС / Олег Бухарев

Юрий Лысенко
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