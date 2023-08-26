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26 августа, 11:41

Футболист Мамаев назвал "нехорошим человеком" тренера Слуцкого

<p>Леонид Слуцкий, Павел Мамаев. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Леонид Слуцкий, Павел Мамаев. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев считает экс-тренера армейского клуба и сборной РФ Леонида Слуцкого нехорошим человеком. Об этом спортсмен рассказал на YouTube-канале "Коммент.Шоу", вспоминая конфликт 2011 года.

"Какие у меня взаимоотношения со Слуцким? У нас не может быть с ним никаких взаимоотношений. Деньги в него я не швырял, но конфликт был. Я пришёл, чтобы сказать ему всё, что у меня было", — объяснил он.

Однако разговор наедине, по словам Мамаева, не получился, хотя футболист пришёл просто поговорить и объяснить свою позицию. Градус напряжения был такой, вспоминает игрок, что Слуцкий крикнул ему напоследок: "Завтра в дубль!" Мамаев признался, что не стал выносить беседу на суд публики, а Слуцкий вынес.

"Для меня он нехороший человек, для кого-то он, может быть, и святой", — подчеркнул футболист.

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Ранее сборная России по футболу объявила расширенный состав на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Новогорске с 4 по 12 сентября. Всего в списке тренерского штаба 36 игроков.

Татьяна Миссуми
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