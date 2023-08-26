Испанские футболистки объявили бойкот из-за секс-скандала с домогательствами

Скандал вокруг президента Испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса перерос в бойкот со стороны женской сборной. Спортсменки отказались выходить на поле, пока глава организации не уйдёт в отставку.

К жёсткой реакции футболисток привёл недавний инцидент на церемонии награждения на чемпионате мира в Австралии. Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо без её согласия. Спортсменка была вынуждена обратиться в прокуратуру, которая завела дело в отношении президента федерации.

"Мы хотим выразить своё твёрдое и громкое осуждение поведения, оскорбляющего достоинство женщин. Учитывая, что Эрмосо категорически отрицает, что давала согласие на поцелуй, мы хотим подчеркнуть, что ни одна женщина не должна подвергаться насильственным действиям", — сказано в заявлении женской сборной.