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25 августа, 22:17

Испанские футболистки объявили бойкот из-за секс-скандала с домогательствами

Футболистки сборной Испании объявили бойкот до отставки главы RFEF Рубиалеса

<p>Луис Рубиалес. Обложка © <a href="https://rfef.es/en/noticias/speech-by-luis-rubiales-at-the-extraordinary-general-assembly" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Real Federación Española de Fútbol</a></p>

Луис Рубиалес. Обложка © Real Federación Española de Fútbol

Скандал вокруг президента Испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса перерос в бойкот со стороны женской сборной. Спортсменки отказались выходить на поле, пока глава организации не уйдёт в отставку.

К жёсткой реакции футболисток привёл недавний инцидент на церемонии награждения на чемпионате мира в Австралии. Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо без её согласия. Спортсменка была вынуждена обратиться в прокуратуру, которая завела дело в отношении президента федерации.

"Мы хотим выразить своё твёрдое и громкое осуждение поведения, оскорбляющего достоинство женщин. Учитывая, что Эрмосо категорически отрицает, что давала согласие на поцелуй, мы хотим подчеркнуть, что ни одна женщина не должна подвергаться насильственным действиям", — сказано в заявлении женской сборной.

FIFA расследует инцидент с поцелуем Рубиалеса и футболистки из Испании Эрмосо

FIFA расследует инцидент с поцелуем Рубиалеса и футболистки из Испании Эрмосо

Ранее Лайф сообщал, что этот скандал — не первый в карьере Рубиалеса. В прошлом году он попался на организации вечеринок, которые оплачивались футбольной федерацией.

Илья Пушкарев
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