Скандал вокруг поцелуя Рубиалеса с футболисткой на ЧМ вылился в дело о сексуальном насилии

Прокуратура Мадрида завела дело в отношении главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, который поцеловал в губы представительницу сборной своей страны Дженнифер Эрмосо во время награждения на чемпионате мира в Австралии. Об этом пишет El Confidencial.

В отношении главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса заведено дело за поцелуй. Видео © Twitter / SportsPassionI1

В прокуратуру обратились сама Эрмосо и президент Национальной школы футбольных тренеров Мигель Анхель Галан. По мнению заявителей, речь идёт о сексуальном насилии и домогательствах. Кроме того, президент футбольной лиги Хавьер Тебас заявил, что от Рубиалеса давно страдают коллеги, в частности из-за его высокомерия, угроз, шантажа, преследования.

"Список женщин и мужчин, которых Рубиалес обижал на протяжении многих лет, слишком велик, и этому необходимо положить конец", — написал Тебас в Twitter.

По его мнению, Рубиалес вновь обвинит всех в заговоре и выставит себя жертвой, но его "женоненавистническое и подлое поведение" якобы перешло все границы. Тебас отметил, что страдает репутация испанского футбола после подобных выходок.

Сам Рубиалес уже извинился за поцелуй, но объяснил, что всё произошло "спонтанно, по обоюдному согласию и в состоянии эйфории", пишет Marca. Он также заявил, что целовал футболистку как дочь, тем более что трансляцию церемонии видели миллионы, в том числе его семья. Рубиалес считает, что у него прекрасные отношения со спортсменками сборной, поэтому написанное на него заявление ему непонятно.

На той же церемонии глава RFEF был вынужден извиняться и перед королевой Испании Летисией за то, что, находясь с ней рядом, неприлично повёл себя, схватившись за пах.