В Челябинске футболист избил камерунского арбитра во время матча

В Челябинске во время матча между ФК "Бажова" и "Катрен" избили камерунского судью Максиме Жоржа. Как сообщает Mash, инцидент произошёл в минувшую субботу на стадионе "Лыжная база".

В Челябинске во время матча между ФК "Бажова" и "Катрен" избили камерунского судью. Видео © Telegram / Mash

На кадрах трансляции видно, как 36-летний игрок "Бажова" Телман Снджоян несколько раз ударил африканского арбитра по голове и телу. Жорж пытался защититься, но был повален на землю. В итоге другим футболистам пришлось вмешаться и разнимать драку. По данным телеграм-канала, конфликт разгорелся из-за того, что судья дал красную карточку игроку из "Бажовы" Титалу Снджояну. Это не понравилось его брату Телману, который и пустил в ход кулаки.

К счастью, обошлось без пострадавших. По факту произошедшего полиция уже начала проверку. К слову, матч закончился со счётом 4:3 в пользу "Катрен".