FIFA расследует инцидент с поцелуем Рубиалеса и футболистки из Испании Эрмосо
Международная федерация футбола (FIFA) в рамках дисциплинарного дела расследует поцелуй президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса и капитана сборной Испании Хенивер Эрмосо в ходе церемонии награждения после победы на чемпионате мира. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.
Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы на церемонии награждения. Видео © Twitter / SportsPassionI1
"FIFA подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любые действия, противоречащие этому", — добавили в федерации.
Дисциплинарный комитет FIFA предоставит дополнительные сведения о разбирательствах после вынесения окончательного решения по данному делу. Сам инцидент случился во время церемонии награждения команд женского ЧМ-2023 по футболу, который проходил в Австралии и Новой Зеландии. Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы. Этот момент с трансляции уже разлетелся в Сети.
Напомним, в прошлом году Луис Рубиалес угодил в другой скандал. Он обвинялся в организации вечеринок за счёт федерации. Веселился он в компании 8–10 девушек.
Twitter / SportsPassionI1