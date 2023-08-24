FIFA расследует инцидент с поцелуем Рубиалеса и футболистки из Испании Эрмосо

Международная федерация футбола (FIFA) в рамках дисциплинарного дела расследует поцелуй президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса и капитана сборной Испании Хенивер Эрмосо в ходе церемонии награждения после победы на чемпионате мира. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.

Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы на церемонии награждения. Видео © Twitter / SportsPassionI1

"FIFA подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любые действия, противоречащие этому", — добавили в федерации.

Дисциплинарный комитет FIFA предоставит дополнительные сведения о разбирательствах после вынесения окончательного решения по данному делу. Сам инцидент случился во время церемонии награждения команд женского ЧМ-2023 по футболу, который проходил в Австралии и Новой Зеландии. Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы. Этот момент с трансляции уже разлетелся в Сети.