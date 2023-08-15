Слуцкий поддержал Дзюбу, пригрозившему засунуть журналисту "телефон в одно место"

Российский тренер Леонид Слуцкий выступил в поддержку нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы в скандальной истории с журналистом. По его словам, парень уже не в первый раз задаёт футболисту "идиотские вопросы".

"Я уже смотрел, что Нагучев рассказывал, мол, что бы было, если бы за рубежом так поступили. Надо, мол, думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков. Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… Если бы в Голландии журналист начал бы снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно. В Голландии даже представить себе невозможно, чтобы за пределами стадиона, когда ты идёшь…" — сказал Слуцкий в эфире программы "Коммент.Шоу" на ютуб-канале.

Специалист заметил, что к Дзюбе подходят тысячи людей и он со всеми фотографируется, улыбается и шутит. Однако этот журналист уже не в первый раз "наставляет камеру в лоб и задаёт идиотские вопросы". Сначала форвард "Локо" его троллил, потом попросил больше не подходить с вопросами, однако тот продолжил "докапываться" и получил ответ.