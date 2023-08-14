Дзюба нарвался на проверку КДК РФС из-за угрозы засунуть журналисту "телефон в одно место"
Председатель КДК РФС: Комитет проверяет инцидент с угрозой Дзюбы журналисту
Футболист Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза проводит проверку по факту конфликта нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы с журналистом после матча 4-го тура РПЛ против "Крыльев Советов". Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
"По инциденту с Артёмом Дзюбой после матча "Локомотив" – "Крылья Советов" в КДК идёт проверка. Если этот инцидент будет в повестке КДК, сообщим об этом завтра", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".
Напомним, 12 августа на стадионе "РЖД-арена" журналист интересовался у Дзюбы, не обидно ли ему слышать слова бывшего игрока сборной России Игоря Шалимова о том, что он не забьёт больше двух мячей в этом сезоне. В ответ нападающий "Локомотива" пригрозил ему "засунуть телефон в одно место". Клуб не стал наказывать форварда за резкие слова, там сочли, что в его высказывании нет никакой реальной угрозы. Футболиста поддержал и двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили.