В "Локомотиве" решили не ругать Дзюбу за угрозу журналисту "засунуть телефон в одно место"
Нагорных призвал журналистов быть корректными после угроз Дзюбы корреспонденту
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал угрозы нападающего Артёма Дзюбы корреспонденту после неудобного вопроса. Встав на сторону форварда, он призвал журналистов быть корректными и выразил уверенность, что футболист не намекал на физическую расправу.
"Человек подвергается преследованию с вопросами. Он не хочет отвечать на вопросы. Коллеги, прошу быть корректными. Я понимаю вашу работу. Наверное, с вашей точки зрения, всё сработало. Есть сенсация, которая разлетелась вирусным характером", — приводит слова Нагорных изданию "Спорт-Экспресс".
Он напомнил, что в тот момент футболист был с семьёй, поэтому журналистам в подобных ситуациях надо обращать на это внимание. По его мнению, нападающий не понимал, кто ему задаёт вопрос. С Дзюбой он намерен всё же поговорить.
Лайф напоминает: спортсмена спросили, не обидны ли для него слова экс-полузащитника сборной РФ Игоря Шалимова о том, что он не забьёт больше двух мячей в сезоне чемпионата России. На это Дзюба пригрозил журналисту "засунуть телефон в одно место".
ТАСС / Савельева Саша