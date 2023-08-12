В "Локомотиве" решили не ругать Дзюбу за угрозу журналисту "засунуть телефон в одно место"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал угрозы нападающего Артёма Дзюбы корреспонденту после неудобного вопроса. Встав на сторону форварда, он призвал журналистов быть корректными и выразил уверенность, что футболист не намекал на физическую расправу.

"Человек подвергается преследованию с вопросами. Он не хочет отвечать на вопросы. Коллеги, прошу быть корректными. Я понимаю вашу работу. Наверное, с вашей точки зрения, всё сработало. Есть сенсация, которая разлетелась вирусным характером", — приводит слова Нагорных изданию "Спорт-Экспресс".

Он напомнил, что в тот момент футболист был с семьёй, поэтому журналистам в подобных ситуациях надо обращать на это внимание. По его мнению, нападающий не понимал, кто ему задаёт вопрос. С Дзюбой он намерен всё же поговорить.