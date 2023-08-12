Регион

Уведомления отключены

12 августа, 17:15

"Ты доиграешься!": Дзюба пригрозил журналисту "засунуть телефон в одно место"

Дзюба пригрозил журналисту после вопроса о "двух мячах за сезон"

Российский футболист, нападающий "Локомотива" Артём Дзюба резко пригрозил насилием журналисту, который задал ему неудобный вопрос. Спортсмена спросили, не обидны ли для него слова Игоря Шалимова о том, что он не забьёт больше двух мячей в сезоне чемпионата России.

Артёму Дзюбе не понравился вопрос журналиста, и он резко отреагировал на него. Видео © Telegram / РБ Спорт

Журналист издания "РБ Спорт" подошёл к футболисту с этим вопросом после матча 4-го тура РПЛ против "Крыльев Советов". Нападающий не участвовал в игре из-за травмы.

"Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если ещё раз подойдёшь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты менял понял?" — сказал Дзюба.

Опубликован топ-33 лучших футболистов России, но Малкома никто не обошёл

Опубликован топ-33 лучших футболистов России, но Малкома никто не обошёл

Ранее Лайф писал о том, что футбольный клуб "Локомотив" из Москвы обыграл воронежский "Факел" со счётом 4:1.

Обложка ©

ТАСС / Фадеичев Сергей

Илья Суриков
  • Новости
  • Артем Дзюба
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров