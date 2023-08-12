"Ты доиграешься!": Дзюба пригрозил журналисту "засунуть телефон в одно место"

Российский футболист, нападающий "Локомотива" Артём Дзюба резко пригрозил насилием журналисту, который задал ему неудобный вопрос. Спортсмена спросили, не обидны ли для него слова Игоря Шалимова о том, что он не забьёт больше двух мячей в сезоне чемпионата России.

Артёму Дзюбе не понравился вопрос журналиста, и он резко отреагировал на него. Видео © Telegram / РБ Спорт

Журналист издания "РБ Спорт" подошёл к футболисту с этим вопросом после матча 4-го тура РПЛ против "Крыльев Советов". Нападающий не участвовал в игре из-за травмы.

"Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если ещё раз подойдёшь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты менял понял?" — сказал Дзюба.