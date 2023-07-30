"Локомотив" разгромил воронежский "Факел"

Футбольный клуб "Локомотив" из Москвы обыграл воронежский "Факел". Матч второго тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ) прошёл в Воронеже и завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.

Первый гол забил Артём Дзюба из "Локомотива" на 13-й минуте. Среди москвичей также мяч в ворота противника отправили Наир Тикнизян (60-я, 89-я минута) и Сергей Пиняев (67-я минута). На 33-й минуте гол забил Евгений Марков из "Факела".