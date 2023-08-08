Опубликован топ-33 лучших футболистов России, но Малкома никто не обошёл

В России назвали тридцать три лучших футболиста по итогам сезона 2022/2023. Список утвердило бюро исполкома Российского футбольного союза. Среди отличившихся Игорь Акинфеев (ЦСКА), Артём Дзюба ("Локомотив"), Квинси Промес ("Спартак") и Вячеслав Караваев ("Зенит").

РФС составляет подобные рейтинги ежегодно, формируя три символических состава из спортсменов. Кроме того, названы лидеры по четырём основным номинациям. Так, самой результативной командой года стал "Зенит", лучшим тренером оказался Сергей Семак из того же питерского клуба, а среди молодых игроков лидирует Сергей Пиняев из "Локомотива".

Самым лучшим футболистом ожидаемо стал бразильский нападающий Малком, выступавший за "Зенит". Игрок за прошлый сезон забил 23 мяча в 27 матчах, а также сделал девять успешных передач.