"Питер, я тебя люблю!": Малком с грустью простился с фанатами "Зенита"

Бразильский форвард Малком, получивший гражданство РФ, перешёл в ФК "Аль-Хиляль". Об этом официально объявили в "Зените", за который игрок выступал с 2019 года.

"Теперь официально: Малком продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Футбольные клубы "Зенит" и "Аль-Хиляль" завершили сделку по переходу атакующего полузащитника в команду из Саудовской Аравии", — говорится в телеграм-канале клуба.

26-летний нападающий обратился к поклонникам в России и поблагодарил их за поддержку и любовь. В ролике он признался, что ему очень грустно покидать клуб, но впереди новые вызовы и цели. Он вспомнил, как трудно начинал в команде, получив серьёзную травму, но смог оправдать ожидания фанатов и показать достойный результат.

"Я не говорю вам "Прощайте", я говорю "До встречи". Ухожу с особенным ощущением, что теперь я один из вас, очередной поклонник "Зенита". И я уверен: без меня сине-бело-голубые продолжат побеждать", — сказал спортсмен и добавил. — "Зенит", Питер, я тебя люблю!"