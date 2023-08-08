"Зенит" оспорил красную карточку Барриоса за грубый фол на Макарове

Петербургский "Зенит" обратился в Российский футбольный союз с просьбой отменить красную карточку полузащитнику Вильмару Барриосу за фол на Денисе Макарове в матче 3-го тура РПЛ против "Динамо", сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц. По его словам, на заседании также будет присутствовать представитель московской команды.

"Мы пригласили также представителей "Динамо", чтобы они представили соответствующие аргументы и объяснения, если таковые имеются. Мы будем рассматривать всё в совокупности: заявление по Барриосу, медицинские документы "Динамо", если такие будут", — сказал он в беседе с ТАСС.