Губерниев порассуждал о похотливых желаниях Дзюбы после угрозы игрока журналисту

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал нападающего московского "Локомотива" Артёма Дзюбу за угрозы журналисту "засунуть телефон в одно место".

Напомним, после матча четвёртого тура РПЛ между железнодорожниками и "Крыльями Советов" к футболисту подошёл журналист и спросил, не обидно ли было Дзюбе слышать слова российского тренера Игоря Шалимова, который заявил, что Артём забьет не больше двух голов в нынешнем сезоне. Дзюба в ответ пригрозил репортёру "засунуть телефон в одно место", если он ещё раз подойдёт.

Артём Дзюба пригрозил журналисту "засунуть телефон в одно место" после вопроса о низкой результативности в сезоне. Видео © Telegram / "РБ-Спорт"

Губерниев, в свою очередь, заявил, что журналистам, как и вообще любым людям, нельзя угрожать. При этом он отметил, что корреспонденту не стоило обращаться к Дзюбе на "ты". Также Губерниев предположил, что Дзюба мог озвучивать свои "тайные похотливые желания".

"Я не понимаю, Дзюба журналисту угрожал или озвучивал свои тайные похотливые желания? Мы знаем очень много разных мест, куда футболист может засунуть себе телефон. Пусть он попробует дисковой или большой телефон из автомата взять и засунуть, если хочет это сделать", — сказал Губерниев в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Кроме того, комментатор считает, что на ситуацию должны отреагировать РФС, РПЛ и правоохранительные органы.