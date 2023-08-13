"Не надо провоцировать!": Чемпион СССР поддержал Дзюбу в конфликте с журналистом
Чемпион СССР Кавазашвили посоветовал не провоцировать Дзюбу ради резких ответов
Журналистам не следует провоцировать форварда московского "Локомотива" Артёму Дзюбу. Об этом РИА "Новости" сказал двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили, комментируя угрозы футболиста представителю СМИ о том, что он "засунет ему телефон в одно место".
"Если его уровень ремесла лучше, чем его поведение или слова, это уже другое дело. Это зависит от воспитания или того, в каком кругу он общается. Не хочу осуждать, но не надо провоцировать Дзюбу", — пояснил он.
По его мнению, многие журналисты специально задают спортсмену острые вопросы, желая получить от него резкий ответ, который потом используют против него же. Также Дзюбе постоянно напоминают о его конфузах и нелицеприятном поведении, отметил Кавазашвили. "Лучше отстаньте от него", — посоветовал он представителям СМИ.
Напомним, журналист спросил нападающего столичного "Локомотива" Артёму Дзюбу, не обидны ли для него слова экс-игрока сборной РФ Игоря Шалимова о том, что он не забьёт больше двух мячей в сезоне чемпионата России. На это Дзюба пригрозил журналисту "засунуть телефон в одно место". Руководство "Локомотива" не стало наказывать форварда за резкие слова, пояснив, что в них нет реальной угрозы.
ТАСС / Фадеичев Сергей