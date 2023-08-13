"Не надо провоцировать!": Чемпион СССР поддержал Дзюбу в конфликте с журналистом

Журналистам не следует провоцировать форварда московского "Локомотива" Артёму Дзюбу. Об этом РИА "Новости" сказал двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили, комментируя угрозы футболиста представителю СМИ о том, что он "засунет ему телефон в одно место".

"Если его уровень ремесла лучше, чем его поведение или слова, это уже другое дело. Это зависит от воспитания или того, в каком кругу он общается. Не хочу осуждать, но не надо провоцировать Дзюбу", — пояснил он.

По его мнению, многие журналисты специально задают спортсмену острые вопросы, желая получить от него резкий ответ, который потом используют против него же. Также Дзюбе постоянно напоминают о его конфузах и нелицеприятном поведении, отметил Кавазашвили. "Лучше отстаньте от него", — посоветовал он представителям СМИ.