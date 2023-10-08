Регион

Уведомления отключены

8 октября, 16:21

Матч "Динамо" и "Факела" 11-го тура РПЛ в Москве закончился со счётом 0:0

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Столичный клуб "Динамо" сыграл вничью с "Факелом" из Воронежа в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на "ВТБ-арене" в Москве и закончилась со счётом 0:0.

После 11 матчей, сыгранных клубом в чемпионате, "Динамо" находится на шестой строчке в общем зачёте с 17 очками. У "Факела" дела плачевнее — команда находится на 15-м месте с девятью очками. Возглавил турнирную таблицу "Краснодар", набравший 27 очков.

Следующую встречу "Динамо" проведёт на выезде с московским "Локомотивом". "Факелу" предстоит сыграть в гостях у "Оренбурга". Обе встречи состоятся 21 октября.

"Динамо" разгромило "Спартак" в матче Кубка России по футболу

"Динамо" разгромило "Спартак" в матче Кубка России по футболу

А 4 октября воронежский "Факел" обыграл московский ЦСКА в серии пенальти в матче пятого тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги Кубка России по футболу. Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФК Динамо Москва
  • ФК Факел
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров