Матч "Динамо" и "Факела" 11-го тура РПЛ в Москве закончился со счётом 0:0

Столичный клуб "Динамо" сыграл вничью с "Факелом" из Воронежа в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на "ВТБ-арене" в Москве и закончилась со счётом 0:0.

После 11 матчей, сыгранных клубом в чемпионате, "Динамо" находится на шестой строчке в общем зачёте с 17 очками. У "Факела" дела плачевнее — команда находится на 15-м месте с девятью очками. Возглавил турнирную таблицу "Краснодар", набравший 27 очков.

Следующую встречу "Динамо" проведёт на выезде с московским "Локомотивом". "Факелу" предстоит сыграть в гостях у "Оренбурга". Обе встречи состоятся 21 октября.