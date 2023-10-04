"Динамо" разгромило "Спартак" в матче Кубка России по футболу

Сейчас "Динамо" занимает второе место в группе D (восемь очков), а "Спартак" по-прежнему на первой строчке (12 очков). Красно-белые обеспечили себе первое место в квартете и выход в четвертьфинал "Пути РПЛ". Третье место в группе у "Краснодара" (пять очков), а на четвертой строчке — "Пари Нижний Новгород" (два очка).