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4 октября, 15:59

"Динамо" разгромило "Спартак" в матче Кубка России по футболу

Московский футбольный клуб "Динамо" разгромил "Спартак" в матче пятого тура группового этапа "Пути Российской премьер-лиги" Фонбет — Кубка России. Дерби прошло на "ВТБ-арене" и завершилось со счётом 3:0.

У бело-голубых забили Бителло (42-я минута), Даниил Фомин (45-я) и Иван Зазвонкин (90+5), для последнего игра стала дебютной.

Сейчас "Динамо" занимает второе место в группе D (восемь очков), а "Спартак" по-прежнему на первой строчке (12 очков). Красно-белые обеспечили себе первое место в квартете и выход в четвертьфинал "Пути РПЛ". Третье место в группе у "Краснодара" (пять очков), а на четвертой строчке — "Пари Нижний Новгород" (два очка).

Теперь официально: Сборные России и Кении сыграют 16 октября в Анталье

Теперь официально: Сборные России и Кении сыграют 16 октября в Анталье

А ранее сегодня воронежский "Факел" обыграл московский ЦСКА в серии пенальти, а самарский клуб "Крылья Советов" дома проиграл грозненскому "Ахмату".

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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