"Факел" обыграл ЦСКА в серии пенальти в матче Кубка России по футболу
Воронежский "Факел" обыграл московский ЦСКА в серии пенальти в матче пятого тура группового этапа "Пути Российской премьер-лиги" Кубка России по футболу. Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.
Основное время матча закончилось со счётом 1:1, у воронежцев отличился Руслан Магаль (80-я минута), у москвичей — Милан Гаич (87-я). Однако "Факел" оказался сильнее в серии пенальти, которая завершилась со счётом 4:2. Стоит отметить, что это уже вторая победа воронежского клуба над армейцами в турнире. Таким образом, сейчас у "Факела" шесть очков, клуб занимает третье место в группе A. При этом ЦСКА, имея в активе восемь баллов, располагается на второй строчке.
Ранее стало известно, что клуб "Крылья Советов" вылетел из Кубка России после разгромного поражения от "Ахмата". Встреча, которая прошла на стадионе "Солидарность-арена", завершилась со счётом 0:3.
Сайт ФК "Факел"