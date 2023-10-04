"Факел" обыграл ЦСКА в серии пенальти в матче Кубка России по футболу

Основное время матча закончилось со счётом 1:1, у воронежцев отличился Руслан Магаль (80-я минута), у москвичей — Милан Гаич (87-я). Однако "Факел" оказался сильнее в серии пенальти, которая завершилась со счётом 4:2. Стоит отметить, что это уже вторая победа воронежского клуба над армейцами в турнире. Таким образом, сейчас у "Факела" шесть очков, клуб занимает третье место в группе A. При этом ЦСКА, имея в активе восемь баллов, располагается на второй строчке.