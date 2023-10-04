"Крылья Советов" вылетели из Кубка России после разгромного поражения от "Ахмата"

Счёт открыл нападающий "Ахмата" Владимир Ильин на второй минуте. Через шесть минут форвард Мохамед Конате забил в ворота самарцев ещё один мяч. А на 66-й минуте капитан гостей Андрей Семёнов забил третий гол. Таким образом, у "Ахмата" теперь семь очков, команда занимает третье место в группе С. У "Крыльев Советов" осталось три очка, поэтому они лишились шансов продолжить борьбу за трофей.