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4 октября, 12:59

"Крылья Советов" вылетели из Кубка России после разгромного поражения от "Ахмата"

"Крылья Советов" проиграли "Ахмату" и выбыли из Кубка России по футболу

Самарский клуб "Крылья Советов" дома проиграл грозненскому "Ахмату" в матче пятого тура группового этапа "Пути Российской премьер-лиги" Кубка России по футболу. Встреча, которая прошла на стадионе "Солидарность-арена", завершилась со счётом 0:3.

Счёт открыл нападающий "Ахмата" Владимир Ильин на второй минуте. Через шесть минут форвард Мохамед Конате забил в ворота самарцев ещё один мяч. А на 66-й минуте капитан гостей Андрей Семёнов забил третий гол. Таким образом, у "Ахмата" теперь семь очков, команда занимает третье место в группе С. У "Крыльев Советов" осталось три очка, поэтому они лишились шансов продолжить борьбу за трофей.

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Ранее Лайф сообщал, что "Зенит" обыграл "Балтику" и вышел в четвертьфинал "Пути РПЛ" Кубка России по футболу. После этой победы у петербуржцев в активе 11 очков.

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VK / ФК "Ахмат"

Наталья Исакова
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