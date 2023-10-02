Карпин резко ответил на слухи о своём возвращении в "Спартак"

Главный тренер "Ростова" и сборной России по футболу Валерий Карпин на фоне слухов о своём возвращении в московский "Спартак" заявил, что не имеет никакого отношения к этому клубу. Сказать больше он отказался.

"Я в "Спартаке"? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Всё, не хочу больше ничего говорить или комментировать", — сказал он в беседе с "Советским спортом".