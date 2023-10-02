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2 октября, 13:57

Карпин резко ответил на слухи о своём возвращении в "Спартак"

Карпин после слухов о смене тренера заявил, что не имеет отношения к "Спартаку"

<p>Обложка © ТАСС / Виталий Невар</p>

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Главный тренер "Ростова" и сборной России по футболу Валерий Карпин на фоне слухов о своём возвращении в московский "Спартак" заявил, что не имеет никакого отношения к этому клубу. Сказать больше он отказался.

"Я в "Спартаке"? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Всё, не хочу больше ничего говорить или комментировать", — сказал он в беседе с "Советским спортом".

Ранее Валерий Карпин посоветовал футболистам переходить из Российской премьер-лиги в зарубежные, чем вызвал критику со стороны РФС. Он также допустил свой уход с поста тренера "Ростова" и сборной России и переезд в Эстонию.

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Матвей Константинов
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