Карпин резко ответил на слухи о своём возвращении в "Спартак"
Карпин после слухов о смене тренера заявил, что не имеет отношения к "Спартаку"
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Главный тренер "Ростова" и сборной России по футболу Валерий Карпин на фоне слухов о своём возвращении в московский "Спартак" заявил, что не имеет никакого отношения к этому клубу. Сказать больше он отказался.
"Я в "Спартаке"? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Всё, не хочу больше ничего говорить или комментировать", — сказал он в беседе с "Советским спортом".
Ранее Валерий Карпин посоветовал футболистам переходить из Российской премьер-лиги в зарубежные, чем вызвал критику со стороны РФС. Он также допустил свой уход с поста тренера "Ростова" и сборной России и переезд в Эстонию.