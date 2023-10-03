"Зенит" победил "Балтику" и вышел в 1/4 "Пути РПЛ" Кубка России по футболу

Петербургский "Зенит" дома победил калининградскую "Балтику" со счётом 2:1 в матче пятого тура группового этапа "Пути Российской премьер-лиги" Кубка России по футболу. Встреча, по итогам которой хозяева вышли в четвертьфинал своей части сетки, состоялась на "Газпром-арене".

Счёт открыл нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев на 18-й минуте. Через шесть минут хорватский полузащитник гостей Кристиан Бистрович восстановил равновесие на табло, однако бразильский хавбек петербуржцев Ду Кейрос на 64-й минуте принёс "Зениту" победу. Таким образом, у действующих чемпионов России теперь 11 очков, они стали недосягаемы для идущего третьим "Ахмата", у которого четыре очка. "Балтика" на втором месте с девятью очками, на четвёртом — "Крылья Советов" с тремя. Клубы из Самары и Грозного проведут свой матч завтра.

Также сегодня "Урал" победил "Рубин" (2:0), а "Локомотив" обыграл "Ростов" (3:1). Казанский клуб стал первым в РПЛ, кто лишился шансов на выход в плей-офф. У него четыре очка, в то время как у екатеринбуржцев и ростовчан по восемь, а у железнодорожников — десять.