Регион

Уведомления отключены

30 сентября, 13:01

"Зенит" исторически продул "Оренбургу", игра закончилась со счётом 3:1

"Зенит" впервые в истории проиграл "Оренбургу"

Петербургский "Зенит" впервые в истории уступил "Оренбургу". Матч десятого тура Российской премьер-лиги прошёл дома у победителей и завершился со счётом 1:3.

У победителей отличились Воробьёв, Перес и Мансилья, а у петербуржцев — Мантуан.

"Зенит" терпит второе поражение подряд и с 17 очками располагается на третьем месте. "Оренбург" тем временем с 11 очками занимает 11-ю строчку.

"Помирились ли с Семаком? А кто это?": Дзюба наехал на тренера "Зенита" после победы

"Помирились ли с Семаком? А кто это?": Дзюба наехал на тренера "Зенита" после победы

Лайф писал, что нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбу оштрафовали на десять тысяч рублей за поведение в матче против петербургского "Зенита". Также санкция коснулась старшего тренера московской команды Олега Левина.

Обложка ©

ТАСС / В. Евдокимов

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФК Зенит
  • ФК Оренбург
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров