"Зенит" исторически продул "Оренбургу", игра закончилась со счётом 3:1
"Зенит" впервые в истории проиграл "Оренбургу"
Петербургский "Зенит" впервые в истории уступил "Оренбургу". Матч десятого тура Российской премьер-лиги прошёл дома у победителей и завершился со счётом 1:3.
У победителей отличились Воробьёв, Перес и Мансилья, а у петербуржцев — Мантуан.
"Зенит" терпит второе поражение подряд и с 17 очками располагается на третьем месте. "Оренбург" тем временем с 11 очками занимает 11-ю строчку.
Лайф писал, что нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбу оштрафовали на десять тысяч рублей за поведение в матче против петербургского "Зенита". Также санкция коснулась старшего тренера московской команды Олега Левина.
ТАСС / В. Евдокимов