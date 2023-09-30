"Зенит" исторически продул "Оренбургу", игра закончилась со счётом 3:1

Петербургский "Зенит" впервые в истории уступил "Оренбургу". Матч десятого тура Российской премьер-лиги прошёл дома у победителей и завершился со счётом 1:3.

У победителей отличились Воробьёв, Перес и Мансилья, а у петербуржцев — Мантуан.

"Зенит" терпит второе поражение подряд и с 17 очками располагается на третьем месте. "Оренбург" тем временем с 11 очками занимает 11-ю строчку.