Дзюбе влепили штраф после матча с "Зенитом"

Нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбу оштрафовали на десять тысяч рублей за поведение в матче против петербургского "Зенита". Об этом сообщил в четверг, 28 сентября, глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц. Старший тренер "Локомотива" Олег Левин был наказан на ту же сумму. Нарушение квалифицировали как "два выхода за пределы технической зоны".