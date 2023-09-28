Дзюбе влепили штраф после матча с "Зенитом"
Форвард "Локомотива" Дзюба оштрафован на 10 тысяч за выход на поле после замены
Нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбу оштрафовали на десять тысяч рублей за поведение в матче против петербургского "Зенита". Об этом сообщил в четверг, 28 сентября, глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц. Старший тренер "Локомотива" Олег Левин был наказан на ту же сумму. Нарушение квалифицировали как "два выхода за пределы технической зоны".
"Дзюба оштрафован на десять тысяч рублей, Левин — на десять тысяч, клуб за массовое появление людей на поле — на 50 тысяч рублей", — проинформировал представитель комитета.
Напомним, что матч между "Зенитом" и "Локомотивом" в девятом туре Российской премьер-лиги завершился победой "железнодорожников" со счётом 2:1. Дзюба вместе с партнёрами по команде отпраздновал взятие ворот, выбежав на поле, а затем заявил, что якобы не знает Семака, под чьим руководством выступал в "Зените". К слову, летом Дзюба тоже угодил в неприятный скандал, связанный с оскорблением журналиста. Спортсмен был условно дисквалифицирован на два матча, а также оштрафован на 50 тысяч рублей.
ТАСС / Сергей Фадеичев